Fenomeno Bobo TV: dai social ai teatri

C’ è chi la ama e chi la odia, eppure la Bobo TV è sulla bocca di tutti gli sportivi: il canale, nato quasi per gioco in periodo di Covid da un’ idea di Bobo Vieri, in questi due anni ha visto crescere i suoi follower in maniera esponenziale fino a diventare un vero e proprio fenomeno social e non solo. Dalle piattaforme di streaming, infatti, di recente la Bobo TV è sbarcata anche a teatro, con uno spettacolo a metà tra talk show e intrattenimento sportivo.

Lo streaming al servizio dell’ intrattenimento

La Bobo TV è solo uno degli esempi più recenti di un successo nato grazie allo streaming online: questa tecnologia, che permette di trasmettere video in tempo reale creando delle vere e proprie dirette, si è infatti affermata in diversi ambiti.

È soprattutto nel campo dell’ intrattenimento e dello svago che lo streaming ha avuto il suo maggior impatto, con iniziative rivolte per esempio alla trasmissione di contenuti audiovisivi e al gioco online. Proprio in questi ambiti sono nate numerose piattaforme che hanno permesso agli utenti di avere un facile accesso a servizio di vario genere, dalla fruizione di film e serie TV, per esempio su Netflix, alla partecipazione ai giochi da casinò, come nel caso delle sale digitali censite da https://www.vegasslotsonline.com/it/ , con i loro cataloghi di slot machine, roulette e giochi di carte.

Proprio queste ultime sono state tra le prime a sfruttare lo streaming per creare nuove opzioni di gioco, offrendo la possibilità di prendere parte a tavoli in live multiplayer e a veri e propri tornei aperti a persone connesse da ogni parte del mondo, trasformando così la tradizionale idea di videogioco in un sistema molto più aperto e basato su una competizione reale, seppur attraverso il canale web.

Parlando di streaming, tra le esperienze di maggior successo di questi ultimi anni non si può no citare Twitch, la piattaforma oggi di proprietà di Amazon, specializzatasi nel campo dello streaming di eventi videoludici e di eSport, ma in cui è possibile trovare anche canali differenti, come quello dell’ ex attaccante di Inter, Juventus e nazionale italiana Bobo Vieri.

Bobo TV, tra amicizia e commenti sportivi

La nascita della Bobo TV, ossia il canale Twitch di Vieri disponibile all’ indirizzo https://www.twitch.tv/christianvieriofficial , risale alla prima ondata di Covid-19 e ai lockdown che ci hanno costretti in casa. L’ idea è nata quasi per gioco, quando proprio per fronteggiare il momentodi difficoltà e offrire qualche minuto di svago ai fan, Vieri ha iniziato a trasmettere delle dirette in streaming in compagnia degli amici di sempre Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Opinioni calcistiche, aneddoti, ma anche tanti ospiti di rilievo, il tutto senza filtri e con lo spirito di una chiacchierata al bar, con questi ingredienti la Bobo TV ha iniziato, in un periodo di per sé difficile, a far breccia nel cuore degli sportivi, che sempre più numerosi hanno iniziato a seguire le dirette del Bobo nazionale. Nel corso dei mesi la Bobo TV è diventata un vero e proprio fenomeno social, presente non soltanto su Twitch ma anche su altri canali, come Facebook e https://www.instagram.com/ , grazie al rilancio di spezzoni da parte di testate giornalistiche, pagine di approfondimento e persino gruppi dedicati a meme e divertimento, che hanno contribuito a far conoscere il programma. Con oltre 482mila follower, oggi il canale Twitch di Vieri è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di calcio, che amano ascoltare gli scambi tra i quattro protagonisti e perdersi in commenti che non hanno la presunzione di essere troppo tecnici.

La Bobo TV sbarca al teatro. L’interesse attorno alla Bobo TV non è scemato dopo il periodo più caldo dell’ emergenza pandemica, ma anzi si è consolidato nel corso dei mesi tanto da spingere Vieri e i suoi compagni di viaggio a essere presenti online a cadenza fissa. Al pari di una trasmissione televisiva, la diretta della Bobo TV è diventata un appuntamento imperdibile per tanti fan, che non perdono occasione di partecipare a loro volta con commenti e domande di vario genere. Proprio da quest’ interazione diretta – ma a distanza – è nata l’ idea di portare la Bobo TV in una dimensione nuova e di contatto con il pubblico, ossia quella del teatro: dai social, infatti, il programma è sbarcato di recente sul palco con tre date estive a Viareggio, Civitanova Marche e Jesolo, alle quali, visto il successo, potrebbero far seguito altre serate.

Si è parlato di calcio, ovviamente, ma non sono mancati momenti di allegria e ilarità, con racconti divertenti e scherzi tra i quattro protagonisti, per un format che sembra piacere sempre di più proprio per la capacità di Vieri e compagni di non prendersi mai troppo sul serio.