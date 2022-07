Dott. Ruggiero: “Osimhen è guarito. La maschera gli dà la percezione della sicurezza”

Il dottor Roberto Ruggiero, ortopedico che ha seguito Osimhen dopo l’infortunio al viso, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Osimhen è perfettamente guarito, sta indossando ancora la maschera protettiva perché gli dà una percezione di sicurezza, ma è guarito. Ha un suo equilibrio e vuole indossarla. Speriamo che questa mascherina basti fin quando non si senta al sicuro e la tolga. Non l’ho ancora visto per un controllo ma appena rientra avremo un’intensità di lavoro da fare. Collaborazione con il Napoli? Abbiamo implementato la tecnologia sui plantari, io e gli ingegneri siamo stati in Germania per acquisire una nuova tecnologia che quest’anno utilizzeranno in esclusiva solo l’Ajax e il Napoli”