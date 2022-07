Cigana: “Dedica speciale a Maradona sulla mia Lamborghini”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Stefano Cigana, ideatore del Bull Day: “Lamborghini in tappa campana? Avremo delle storiche e delle moderne, in totale 20 automobili. Questa è la prima edizione nel Sud Italia, siamo affascinati da questi territori. Abbiamo fatto questa tappa pilota con l’ottica di fare un’edizione molto più grande per attrarre collezionisti e appassionati di Lamborghini in tutto il mondo, perché Napoli lo merita. Se è possibile salire in auto e far finta di guidare? Sulla mia sicuramente, gli altri a discrezione dei proprietari. Vi annuncio che sarà Flavio Lamborghini“. Sulla sua auto Cigana ha scelto di omaggiare Maradona: “Ho pensato di fare un omaggio al grande Diego che scoprirete domenica mattina sulla mia Lamborghini, venite a vederla perché che un dedica speciale a Maradona“.