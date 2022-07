Ceravolo, ds: “Napoli? Il nuovo innesto Kim è un giocatore di livello”

Franco Ceravolo, dirigente e direttore sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Come vedi il mercato del Napoli? “È una società importante, spesso ha ingaggiato profili sconosciuti, ma ha sempre agito bene sul mercato. Affonderà sicuramente colpi interessanti, anche se sarà il campo a dire l’ultima parola. Inoltre, il nuovo innesto Kim è un giocatore di livello. Il club deve stare tranquillo in vista della prossima stagione, può contare su persone capaci inserite all’interno della dirigenza. Giuntoli è un ds sempre sul pezzo”.

Caso multiproprietà: l’allungamento della proroga può rappresentare uno svantaggio per il Bari? C’è ancora tempo per analizzare la situazione. De Laurentiis è un imprenditore, farà la scelta opportuna al momento giusto. Il Bari sicuramente costruirà una squadra per vincere e per partecipare alla prossima Serie A. Se dovesse raggiungere l’obiettivo, ci saranno delle valutazioni”.

Il Bari ha comunque una delle realtà più solide del Sud Italia...”È una piazza importante. Farà un grande campionato nella prossima stagione e punterà sicuramente traguardi fondamentali. Successivamente, quando poi centrerà i proprio obiettivi, in quel momento sarà valutato lo scenario”