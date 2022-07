Balotelli e il suo amore per Napoli: “Vorrei giocarci da 10 anni! Su Simeone e Raspadori”

Si è offerto al Napoli Balotelli, che non riesce a nascondere quanto sia speciale per lui l’incrocio con questa squadra e con una città che ama anche perché ci vive sua figlia. Dopo l’amichevole contro i partenopei, in cui ha anche timbrato il cartellino, si è scherzosamente offerto a Spalletti: “Se ti serve un attaccante…“. In fondo, con Osimhen sono già amici e la stima per il nigeriano è tanta: “Osi è fortissimo, ma se lo capiscono è fortissimo“. Poi, quel desiderio mai nascosto di voler indossare la maglia azzurra: “E’ sempre difficile sfidare questa squadra, voglio troppo bene al Napoli: dipendesse da me, sono dieci anni che vorrei giocarci. Napoli è una realtà stupenda e quando la prendi devi essere responsabile: io l’avrei questa responsabilità“. Ma il mercato segue altre strade e Balotelli non è nelle idee del Napoli, che invece punta forte su Simeone e Raspadori: “Hanno il carattere giusto, nulla da dire su di loro“. Molto da dire, invece, sul calcio italiano: “Per me è troppo stressante. Ho scelto la Turchia per fare una bella vita, tranquilla e senza problemi“, ma si vocifera di un possibile trasferimento al Sion, in Svizzera. Infine, Balotelli ha anche dato un giudizio sul Napoli dopo l’amichevole: “Non mi è parso ancora pronto per il campionato, ma è normale: in questa fase di preparazione lavori tanto e fisicamente sei stanco. Qualitativamente, però, mi piace: bella squadra“.

Fonte: Corriere dello Sport