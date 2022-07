West Ham/Zielinski, ora si fa sul serio: 6 mln a stagione

Adesso il West Ham comincia a fare veramente sul serio per Zielinski. Il club inglese è in pressing sul Napoli. Da semplice idea si è passati a concreta possibilità. L’offerta che potrebbe far tremare il Napoli si aggira sui 35 milioni di euro. Il giocatore, dal canto suo, sta iniziando a pensarci seriamente non tanto per ragioni tecniche – Spalletti lo considera ancora un punto fermo del suo Napoli – ma di opportunità ed economiche visto che il West Ham mette sul piatto un ricchissimo contratto da oltre 6 milioni di euro. Sullo sfondo resta sempre Fabian Ruiz che pure è stato nel mirino del West Ham, ma che al momento sembra essere finito in seconda fila nell’ordine di gradimento del club inglese.

Il Mattino