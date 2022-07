VIDEO – Dopo lo “scontro” in campo fra Kim e Osimhen, è pace fatta

Battesimo con scontro per il primo allenamento in gruppo di Kim Min-jae, il difensore sudcoreano acquistato dal Napoli, e la vittima è stata Victor Osimhen. Il neo acquisto azzurro ha infatti costretto Osimhen a interrompere l’allenamento dopo un duro scontro di gioco. Tutto è avvenuto durante un’esercitazione tattica. Colpito al piede dal sudcoreano, l’attaccante nigeriano è uscito dal terreno di gioco dolorante con le scarpe in mano ed è andato ad accomodarsi temporaneamente in panchina. Secondo quanto si apprende, per Osimhen non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma soltanto di una botta. Dopo aver incassato il pestone, Osimhen ha infatti subito abbracciato Kim per rassicurarlo sull’accaduto e una volta rientrato in campo è riuscito anche a segnare una doppietta, e la pace è fatta!

PACE FATTA 🤝🏽 Dopo uno scontro fortuito durante la partitella post allenamento, tra Kim Min-jae e Victor Osimhen scatta l’abbraccio@sscnapoli #Sportitalia pic.twitter.com/LTIK0RGG4X — Sportitalia (@tvdellosport) July 28, 2022