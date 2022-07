Tutta la Serie BKT di Helbiz Live disponibile su Amazon Prime Video

TUTTA LA SERIE BKT – Da oggi Helbiz Live è disponibile all’interno di Amazon Prime Video Channels e fruibile su tutti i dispositivi e le smart tv.

Milano, 27 luglio 2022 – Helbiz Media, società del Gruppo Helbiz quotato al Nasdaq (HLBZ) e leader nella micromobilità, annuncia che da oggi Helbiz Live è disponibile su Amazon Prime Video Channels, incluse tutte le partite di Serie BKT e gli altri contenuti di intrattenimento presenti su Helbiz Live.

Gli utenti possono facilmente sottoscrivere l’abbonamento ad Helbiz Live direttamente su Prime Video Channels; e seguire in diretta e on demand tutte le partite del Campionato della Serie BKT 2022/2023; fino a 390 partite tra regular season, playoff e playout. Inoltre, approfondimenti e contenuti esclusivi presentati da Chiara Giuffrida, nuovo volto e conduttrice di Helbiz Live.

Alcune dichiarazioni

“La nostra priorità è sempre quella di metterci dalla parte del cliente: lavoriamo costantemente per rendere il nostro servizio facilmente fruibile e accessibile su tutti i devices, offrendo anche soluzioni alternative. Un accordo come questo, con un partner globale quale Amazon, nasce proprio per rispondere a questa nostra attenzione verso il cliente; che da oggi può seguire il Campionato di Serie BKT e tutti gli altri contenuti sportivi e di intrattenimento che offriamo, anche attraverso Amazon Prime Video” – ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media.

La prima giornata di campionato su Helbiz Live all’interno di Amazon Prime Video inizierà con un evento speciale; la partita Genoa CFC vs SS Lazio, stasera alle 18.00. Il Genoa CFC, la squadra di calcio più antica d’Italia, alla sua prima stagione in Serie B; affronterà in amichevole la SS Lazio, una delle più importanti e competitive squadre di Serie A.

Helbiz Live trasmetterà la partita in diretta, a disposizione di tutti i tifosi gratuitamente. Il Campionato di Serie BKT inizierà il 12 agosto, con la partita inaugurale che vedrà il Parma impegnato contro il Bari.

Helbiz & Helbiz Media

Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2015 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici tutti su una unica conveniente, user-friendly piattaforma con oltre 40 licenze nelle città in tutto il mondo. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. Con 2,7 milioni di utenti registrati, Helbiz sta espandendo i suoi prodotti e servizi per la vita urbana includendo servizi di live streaming, consegna di cibo, servizi finanziari e altro, tutti accessibili all’interno della sua app mobile.

Helbiz Media, interamente controllata da Helbiz, nasce con la duplice missione di sviluppare, gestire e offrire ai consumatori contenuti di intrattenimento audiovisivo; fungendo al tempo stesso da hub pubblicitario per l’intero gruppo Helbiz, sfruttando al meglio tutte le risorse promozionali che Helbiz ha da offrire a disposizione degli investitori pubblicitari. Come parte di questa offerta, Helbiz Media annuncia di aver acquisito i diritti OTT del Campionato di Serie B; per l’Italia per le prossime 3 stagioni, 2021-2024. Il servizio di offerta di contenuti, Helbiz Live, sarà fruibile attraverso il digitale lanciando un’offerta innovativa, che lega il mondo del calcio e dello spettacolo alla micromobilità grazie ad Abbonamento + Cashback per la mobilità.