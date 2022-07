TENNIS – Derby italiano ai quarti di finale di Umago tra Ceccinato e Agamenone

Il momento d’oro del tennis italiano prosegue anche al torneo Atp 250 di Umago. Sicuramente in semifinale ci sarà un rappresentante azzurro, visto che si giocherà la sfida tra Ceccinato e Agamenone. L’atleta di Palermo ha battuto Musetti per 6-4; 6-3, sfruttando un calo psicologico del ragazzo di Carrara dopo aver vinto ad Amburgo. Agamenone invece ha sconfitto per 3-6; 6-1; 7-5 Baez. Domani scenderà in campo anche Jannik Sinner e Zeppieri.

La Redazione