Situazione portieri – Kepa è il preferito di Spalletti, ma i nomi sono tanti

Il Napoli ha ancora da sistemare una questione importante: trovare un portiere che affianchi Meret per la prossima stagione. Il Mattino scrive, “Resta ancora aperta anche la questione legata al portiere. Kepa è ancora il preferito di Spalletti che lo vorrebbe il prima possibile, ma il ventaglio di alternative a disposizione di Giuntoli è ampio. Kepa, infatti, metterebbe in discussione il posto fisso tanto agognato da Meret e nel caso dell’arrivo dello spagnolo, il portiere italiano potrebbe anche valutare la possibilità di cercare una nuova squadra. Ecco perché il Napoli non molla le piste che portano a Neto e Sirigu, italiano di sicuro affidamento che potrebbe fare il vice sia di Meret che eventualmente di Kepa. Nella trattativa con il Chelsea per arrivare al portiere spagnolo balla sempre la cifra relativa all’ingaggio del giocatore che si aggira sui 9 milioni di euro”