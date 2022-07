SERIE A FEMMINILE – Esordio a Roma per il Pomigliano. Test bianconero per il Como

Questa mattina c’era l’attesa per il nuovo calendario del campionato di serie A femminile, dove ci saranno le novità del passaggio al professionismo e la formula della poul scudetto. Le campionesse in carica della Juventus andranno a far visita al neo promosso Como. Invece trasferte contro Inter e Roma per Parma e il Pomigliano.

1^ GIORNATA

Como-Juventus

Inter-Parma

Milan-Fiorentina

Pomigliano-Roma

Sassuolo-Sampdoria

2^ GIORNATA

Fiorentina-Como

Juventus-Inter

Parma-Sassuolo

Roma-Milan

Sampdoria-Pomigliano

3^ GIORNATA

Como-Sampdoria

Fiorentina-Parma

Inter-Pomigliano

Juventus-Roma

Milan-Sassuolo

4^ GIORNATA

Parma-Milan

Pomigliano-Como

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Juventus

5^ GIORNATA

Como-Inter

Fiorentina-Sassuolo

Juventus-Pomigliano

Milan-Sampdoria

Roma-Parma

6^ GIORNATA

Como-Parma

Inter-Milan

Pomigliano-Fiorentina

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Roma

7^ GIORNATA

Fiorentina-Sampdoria

Milan-Juventus

Parma-Pomigliano

Roma-Como

Sassuolo-Inter

8^ GIORNATA

Como-Sassuolo

Inter-Roma

Juventus-Fiorentina

Pomigliano-Milan

Sampdoria-Parma

9^ GIORNATA

Fiorentina-Inter

Milan-Como

Parma-Juventus

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Pomigliano

Fonte: facebook serie A femminile