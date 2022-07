Santacroce si sbilancia sul coreano: “Prevedo grandi cose. Meret resta”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Fabiano Santacroce, ex azzurro

“Kim mi piace molto e mi sbilancio: prevedo grandi cose. Appena ho saputo sono andato ad informarmi e devo dire che tra i nomi in ballo è certamente quello più importante. E’ un giocatore fisico, atletico, ha tecnica e non è un giocatore banale.

Con Meret si è già arrivati ad un accordo per cui penso che il Napoli voglia puntare forte su questo portiere e spero che finalmente vedremo il vero Meret. Se così fosse, arriverà un secondo e non un portiere top.

Zielinski non deve andare via. Sono stato ieri a vedere un allenamento e durante tutta la seduta, le cose più belle le ha fatte sempre e solo Zielinski. Ha un tocco che è sopra il livello di ogni altro giocatore per cui spero che il Napoli non lo perda. Il Napoli ha un problema grosso: la punta. Preferirei quindi prendere un centrocampista di corsa se si perdesse Zielinski”.