Presentate le nuove maglie e tante “celebrative” ce ne saranno

In occasione della partita giocata ieri con l’Adana, il Napoli ha sfoggiato una delle nuove maglie della stagione 2022-2023. La prima, per la precisione: azzurra (con banda di varie tonalità fino al blu sulle spalle e un tappeto di “ N ” del logo dal collo in giù). Il club ha presentato anche la seconda casacca : bianca con banda azzurra sulle spalle. E poi ecco quelle dei portieri: una verde e l’altra rosa. Le divise sono firmate ancora da Giorgio Armani con il marchio EA7 e sono in vendita da ieri. « Ci saranno anche una terza maglia e molte altre celebrative: di Natale, Halloween e così via. C’è anche una collezione per celebrare Diego » , spiega l’Head of operations Alessandro Formisano. Fonte: CdS