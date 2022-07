Per il dopo Zielinski si punta ad un centrocampista argentino di Antonio Conte

Il mercato del Napoli non è finito con l’arrivo di Kim, in entrata ma anche e soprattutto in uscita. Non è un mistero che ad esempio Piotr Zielinski sia nel mirino del West Ham, anche se al momento il centrocampista polacco non è del tutto convinto dal progetto. Dovesse essere ceduto al club degli “hummers”, la società di De Laurentiis, oltre Barak, andrebbe su Lo Celso. Il centrocampista argentino del Tottenham di Antonio Conte, come riporta il CdS, viene valutato dai 20 ai 22 milioni e in Italia piace anche alla Fiorentina. Il mercato del club azzurro potrebbe perciò non essere terminato.

La Redazione