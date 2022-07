Navas e Kepa, vice di lusso e anche costosi

In casa Napoli è stata completata la difesa, ma serve un altro guardiano della porta per essere più sicuri e meno incerti per il futuro. Anche Alex Meret vuole conoscere il nome del secondo estremo difensore per prendere una decisione se rinnovare o meno. Come riporta il Corriere dello Sport, non è un mistero che piacciono Navas e Kepa, due alternative di lusso, rispettivamente di Donnarumma e Mendy. Tra l’altro entrambi gli obiettivi azzurri hanno ingaggi molto alti e l’unica possibilità per avere uno dei due è che i rispettivi club si accollano la metà dei lori stipendi. Operazioni non semplici, perciò si tengono in piedi le piste di Neto, Sirigu, Mignolet e Trapp. La tifoseria e indirettamente anche Meret vorrebbero conoscere il secondo portiere e si attendono sviluppi in merito.

La Redazione