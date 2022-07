N. Schira, esperto di calciomercato: “Non sarebbe un operazione da calcio italiano”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato:

Ronaldo al Napoli?

“È un paradosso. Ronaldo comunque non vuole restare allo United, ma ingaggiarlo non è semplice, soprattutto per i costi dell’eventuale operazione. Sarebbe controcorrente con la nuova politica del club azzurro, ad oggi è solo una suggestione”.

Un tale accostamento rischia di innervosire la piazza?

“Non bisogna sempre credere alle notizie, non è comunque colpa del Napoli, il quale non può monitorare l’influsso dei media. Sono diffuse sempre numerose voci di mercato, i tifosi possono credere a qualsiasi rumor. Ingaggiare Ronaldo non sarebbe comunque un’operazione da calcio italiano”.

Fonte: 1 Station Radio