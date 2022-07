N. Schira, esperto di calciomercato: “L’affare Petagna al Monza, sbloccherà il posto per…”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato:

Petagna Monza? E Raspadori al Napoli?

“Per ingaggiare Raspadori, il club azzurro dovrebbe attuare un’operazione importante ed investire una cifra significativa, poiché il Sassuolo è una bottega cara. Per quanto concerne Petagna, l’operazione con il Monza andrà in porto e sbloccherà anche l’affare Simeone con il Verona. C’è stato un rallentamento, ma sono trattative ormai concluse. Andrea si trasferirà in Brianza in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni; la formula è la medesima dell’operazione con gli scaligeri per il Cholito“.

Meret al Torino?

“Era un discorso aperto qualche settimana fa, ma poi la pista si è raffreddata”.

Szoboszlai al Napoli?

“Dipenderebbe dalle uscite del club, bisognerà anche conoscere il futuro di Fabian e Zielinski, corteggiato dal West Ham. È una situazione da seguire, perché il Napoli è stato interessato all’ungherese precedentemente, ma piace anche Barak“.

Kavas al Napoli?

“È un’operazione molto complicata. Keylor guadagna uno stipendio elevato, forse troppo per i parametri del club azzurro”.

Fonte: 1 Station Radio