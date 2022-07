Mister Luciano giudica i nuovi ed è soddisfatto della tenuta fisica della squadra

L’allenatore del Napoli temeva qualche incidente fisico per l’agonismo degli avversari dell’Adana, ma per fortuna è tutto a posto: «Il test è andato bene, nessuno si è infortunato e contro queste squadre abituate alla lotta è sempre pericoloso. La squadra come corsa ha sviluppato i suoi metri, come ritmo poteva qualche volta risparmiarsi senza andare a prenderli alti con alcune imbucate prese e corse a perdifiato fino in area di rigore per recuperare. Abbiamo sbagliato gol abbastanza facili e poi ci sono stati i due rigori dove noi abbiamo un po’ di responsabilità».

Bene i nuovi per Spalletti: «Kvara sa gestire palla e puntare l’uomo, Ostigard ha fatto una grande gara nonostante il rigore, a Olivera abbiamo detto di stare attento perché reduce da un infortunio».

Fonte: CdS