M. Balotelli, calciatore: “Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me, ma…”

Le parole di Mario Balotelli nel dopomatch: “Fisicamente sto benissimo, le qualità ci sono, vedremo”. Se gli si chiede della Nazionale, un po’ si inalbera: “Non fatemene parlare, conoscete il mio pensiero. La Nazionale è la cosa più bella che c’è, poi ognuno fa le sue scelte e io le rispetterò sempre”. Balotelli e il Napoli, un matrimonio tante volte ipotizzato ma che non è mai stato celebrato. SuperMario spiega il perché: “Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…”. Le sue occasioni, Balotelli, le ha avute. E con grandi squadre. Ora si ritrova in un campionato di secondo piano, probabilmente se caratterialmente fosse stato diverso avrebbe anche avuto un altro tipo di carriera. E il Napoli ci sarebbe potuto rientrare.

Fonte: CdS