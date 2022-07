Luciano Spalletti: “Ho voluto premiare Ambrosino e Gaetano”

Spalletti ha sorpreso molti con la formazione iniziale e poi nel secondo tempo ha stravolto la squadra per dare spazio a tutti: «Ho diviso le formazioni per i due tempi. Gaetano non lo avevo mai fatto giocare da titolare nelle due precedenti partite e ha fatto molto bene, Elmas l’ho messo a sinistra ma so che può giocare anche al centro dandomi grande contributo, abbiamo voluto dare un premio ad Ambrosino, gli è servito per farsi un’esperienza e capire quali sono le differenze dei livelli».

Elmas, a sinistra, si trova a suo agio: «Con Mario Rui, che per noi è un maestro, mi trovo molto bene. Per noi è molto importante. E poi mi piace la concorrenza con Kvara» il commento del macedone.

Fonte: CdS