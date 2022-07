Luca Cerchione: “Petagna-Monza, la prossima settimana dovrebbe sbloccarsi. Sirigu? In un solo caso”

Il Napoli prosegue nella ricerca di altri calciatori in entrata e in uscita, per completare la rosa e accontentare così Luciano Spalletti. Arrivano aggiornamenti in merito su twitter da Luca Cerchione. “Mi risulta sbloccata la cessione di #Petagna al #Monza. La parte fissa dovrebbe attestarsi sui 12mln€, come già segnalato lo scorso 19/7. I bonus dovrebbero essere 2mln€, e legati alla salvezza dei brianzoli. Prossima settimana dovrebbe essere quella giusta. Da ciò che mi arriva, #Sirigu al #Napoli solo se andrà via #Meret, e farà il secondo di un grande profilo straniero”.

La Redazione