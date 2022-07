F. Parisi (Agente): “Kim ha una forza fisica brutale, deve lavorare sugli aspetti tattici con Spalletti”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Parisi, agente

“La nuova idea del Napoli mi piace: la società ha fatto una scelta abbastanza chiara. I giocatori non sono stati venduti, ma andati via a fine contratto: chi è andato via non ha accettato la nuova offerta del Napoli per cui dopo queste uscite, il club ha investito sui giovani.

Meret è il portiere del Napoli e credo che la scelta giusta per un club sia sempre quella di avere due portieri equivalenti.

Il West Ham non so se sia forte su Zielinski. Sta cercando di formare una squadra molto forte, le disponibilità economiche sono illimitate ma c’è da capire cosa abbiano in testa De Laurentiis e Spalletti. Per andare via deve arrivare un’offerta adeguata e il Napoli deve trovarne il sostituto.

Kim ha una forza fisica brutale, deve lavorare sugli aspetti tattici e Spalletti è bravissimo in tal senso. Anche sull’aspetto tecnico va insegnato qualcosa”.