Carnevali, ad Sassuolo: “Su Raspadori c’è il Napoli, vedremo…”

“Raspadori è ambizioso, ma abbiamo già fatto una cessione importante dopo quella di Boga a gennaio per cui non abbiamo necessità di vendere. Diventa complicato quando un giocatore ha il desiderio di cambiare squadra, ma è ancora presto. Raspadori ha una richiesta del Napoli, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Il mercato è ancora lungo. Abbiamo tante richieste per i nostri giocatori, ma vogliamo mantenere un aspetto tecnico importante perché il campionato è difficile”, così Carnevali a Sky Sport. Raspadori ha già trovato un accordo con il Napoli, ma il Sassuolo non vorrebbe privarsene e gli proporrà il rinnovo con ingaggio più alto e la promessa di cessione l’anno prossimo.