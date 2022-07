Calemme: “Non è la prima volta che CR7 si propone al Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente AS.

“Non è la prima volta che Ronaldo si propone al Napoli, ci fu un tentativo nel 2018. A quel tempo De Laurentiis fece un tentativo che non andò a buon fine. Ronaldo vuole lasciare Manchester United, non c’è dubbio, vuole la Champions League. Ha provato con il Bayern Monaco che alzato un muro, poi ha provato con il Chelsea ma non si è aperta questa possibilità. All’Atletico Madrid c’è stata una reazione negativa dei tifosi.

Dopo di questi club c’è il Napoli, che può offrirgli l’unica cosa che vuole: la Champions League. L’ingaggio del portoghese sarebbe 20 milioni più bonus, dovrebbe tagliarsi alla metà, magari con prestito secco un anno. L’idea nasce da Mendes e Ronaldo. Se il Napoli ci sta pensando? Nel mercato tutto può accadere, con la condizione però che vada a tagliarsi l’ingaggio. CR7 ha messo davanti a tutto la Champions, anche ai soldi, poi bisogna capire fino a che punto. Il club azzurro ha fatto già tentativo per un grande colpo con Dybala, vediamo che succede.

C’è un rilancio del West Ham per Zielinski, c’è un trattativa che va avanti ma che può sbloccare solo il calciatore. Credo che il polacco avesse altre idee per la sua carriera, ma un palcoscenico diverso potrebbe rilanciarlo. CR7 a Napoli? Mi piacerebbe tanto, sarebbe divertentissimo. Crescerebbe anche il brand, il marketing e porta in dote almeno 20 gol a stagione”.