Avv. D’Onofrio: “Caso multiproprietà? L’unica soluzione è il dialogo tra la Federazione e le società”

Paco D’Onofrio, avvocato, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club”, sulle frequenze di 1 Station Radio.

Soluzione al caso multiproprietà? “Ci sono tante anomalie al giorno d’oggi, come il prestito con obbligo di riscatto. Credo che il dialogo sarà fondamentale per trovare una soluzione tra la Federazione e le società e quindi le leghe. Insieme dovrebbero disciplinare questo sistema delle multiproprietà per garantirne un utilizzo positivo. Se tutte le componenti riuscissero a trovare un’intesa, l’efficienza della norma potrebbe essere rilevante”.

Perché il Napoli è in spanding review rispetto ad altri club? “È un quesito molto ponderato, la risposta è conosciuta solo dalla Federazione, la quale monitora le contabilità dei club. Tutti sanno che esiste un organo, un’articolazione della FIGC che si occupa esclusivamente di questo. Non posso quindi esprimere un giudizio circa il motivo per il quale le spese investite da alcune società siano superiori ad altre. Il modello Napoli, società virtuosa, ha sempre avuto un bilancio positivo e mi auguro che la Federazione faccia in modo che sia così con tutti i club.

I presidenti imprenditori potranno competere con i fondi? Questi colossi saranno il futuro del calcio? “È un problema internazionale, ormai il calcio è un business e poi un’attività sportiva. È una prospettiva alla quale dobbiamo necessariamente rassegnarci. La dimensione economica è sempre più rilevante. Comunque sono favorevole all’ingresso dei fonti, poiché tutta l’economia produttiva del mondo dello sport, se controllata, potrebbe giovare tanto. Per quanto concerne il rapporto tra gli imprenditori e i fondi, naturalmente il potere di quest’ultimi è di gran lunga superiore. Il calcio ormai è aromantico. Comunque, un imprenditore che ha meno possibilità economiche rispetto ad un fondo, ma più intuizione, può garantire ugualmente maggiore competitività”.