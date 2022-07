Anellucci, ag. Cavani: “Kvara e Olivera? Sono delle scommesse su cui puntare”

Claudio Anellucci, agente Fifa e procuratore di Edinson Cavani ai tempi del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Giudizio sulla scelta del Napoli circa i prezzi per guardare la gara con l’Adana? “È una decisione negativa, poiché le società spesso non si rendono conto di alcune situazioni in determinate circostanze. Si tratta di prezzi imbarazzanti, soprattutto per il momento storico nel quale viviamo. È una caduta di stile, ma lo stile non è mai stato tipico di alcuni personaggi già noti. Una partita senza senso, con prezzi improponibili”.

Commento su Kvaratskhelia ed Olivera: riusciranno a diventare dei crack? “Il Napoli è una squadra importante, forse non dovrebbe tentare costantemente di ingaggiare calciatori giovani per far sì che diventino dei crack. Credo che chi faccia il mercato del club comunque abbia pensato bene di poter puntare su questi calciatori per colmare il vuoto creato da alcuni addii importanti, sono delle scommesse su cui puntare”.