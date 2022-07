[Video] CANADA CHAMPIONSHIP – Vancouver-Toronto 6-4 (d.c.r), prima “delusione” per Insigne

Dopo l’esordio vincente per 4-0, Lorenzo Insigne, Criscito e Bernardeschi, cercavano un’altra notte da ricordare con la maglia del Toronto. C’è stata la sfida contro Vancouver ed è stata una sfida davvero equilibrata. I padroni di casa sbloccano la gara con White. Gli ospiti pareggiano a metà della ripresa con Macnaughton su assist di Bernardeschi. Insigne è uscito al minuto 88. Si va ai calci di rigore ed ha visto il successo di Vancouver per 5-3, per Toronto decisivo l’errore di Osorio. Prima “delusione” per la truppa italiana, perchè con questa sconfitta non si è qualificata per la Champions canadese.

La Redazione