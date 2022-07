UFFICIALE – Stefania Dallagiacoma rinnova con il Chievo Verona Women

Quinto anno in maglia Chievo per 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑦 𝐷𝑎𝑙𝑙𝑎𝑔, giocatrice decisiva nello scacchiere tattico di mister Venturi

Tutti noi abbiamo ancora negli occhi la sua rete realizzata al 9️⃣1️⃣’ contro il #Ravenna, dove si è regalata l’emozione più grande dell’annata, mettendo in fondo al sacco un pallone importantissimo per la conquista del podio della Serie B

Ma non solo quella, visto che ben 5️⃣ sue marcature hanno aperto una rimonta o deciso il risultato nel corso di questa stagione.

La trentina si è sempre dimostrata un’arma a gara in corso e anche quest’anno ha fatto ammattire con i suoi proverbiali 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚙𝚙𝚒 𝚏𝚞𝚕𝚖𝚒𝚗𝚊𝚗𝚝𝚒 le difese di tutta Italia

Le sue sgasate sulla corsia saranno dunque a disposizione del Chievo ancora per un altro anno

Un anno da vivere ancora a cento all’ora e che ormai la vedrà sempre più come punto di riferimento per la nostra squadra e per le più giovani gialloblù.

Fonte: facebook Chievo Verona Women