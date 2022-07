Tempestilli: “Nonostante le partenze, Spalletti riuscirà a far dire la sua al Napoli”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Tempestilli

“Spalletti, nonostante le mancanze importanti, riuscirà sicuramente a trasmettere valori forti e a dire la propria, sono sicuro. E’ un allenatore dalle grandi capacità sotto questo punto di vista. Non sono arrivati giocatori sprovveduti, ma hanno un certo livello di esperienza. Kim? Spalletti gli potrà dare molto ma dipende da lui. E’ un giocatore che ha fatto bene, se l’hanno scelto è perché l’hanno seguito e valutato e sono certo che darà il suo contributo. E’ chiaro che sentiremo la mancanza di Koulibaly e ogni paragone sarà inutile. Bisogna considerare solo Kim. L’idea di Spalletti è credo quella di adattare i calciatori a ciò che possono dare, l’idea di gioco è sempre quella di costruire ma ci si adatta anche al materiale umano a disposizione al momento. Spalletti è bravo in questo: sa inventare di volta in volta qualcosa. Mertens? Una società di calcio deve valutare anche altro. Se non ha accettato l’offerta ha le sue giuste motivazioni. E’ un peccato, credo sia un calciatore straordinario, indipendentemente dall’età.

La Roma? Sta crescendo una bella squadra, che lavora in silenzio, senza dichiarazioni da parte del presidente. Alla fine, raggiungono sempre il proprio obiettivo, hanno preso Dybala… lavorando così, stanno facendo grandi cose. Credo che sicuramente è una proprietà che ha le idee chiare, per poter portare la Roma a competere ad alti livelli. La Roma così può raggiungere traguardi importanti”.