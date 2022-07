Spalletti contro l’Adana ha scelto il modulo. Kvara e Osi stanno affinando l’intesa

Il Napoli questa sera alle ore 20,30 sfiderà al “T. Patini” di Castel di Sangro l’Adana di Vincenzo Montella. Contro i turchi dove giocano l’ex Inler e Mario Balotelli, il tecnico Luciano Spalletti schiererà il 4-3-3, come nelle precedenti sfide amichevoli giocate a Dimaro. Sarà una sfida dove si valuterà lo stato di forma degli azzurri, secondo il Corriere dello Sport, probabile anche i debutti di Ostigard e Olivera, probabilmente a gara in corso. Inoltre si valuterà come affinano l’intesa Kvaratskeila e Osimhen, in una gara già dal sapore internazionale. Ieri si sono provati schemi sui calci da fermo, mentre questa mattina allenamenti a porte chiuse. Infine ieri pomeriggio è caduta la grandine a Castel di Sangro, guastando il pomeriggio di relax dei tifosi che avrebbe voluto vedere la città abruzzese.

La Redazione