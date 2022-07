SKY – Kim Min Jae ha firmato: ora si attende solo l’ufficialità

Per arrivare, tra fusi orari e burocrazie varie, ci è voluto un po’, ma da ieri sera Kim MIn Jae è in ritiro a Castel di Sangro. Stando a quanto riferisce Sky Sport, e confermato da Gianluca Di Marzio, il difensore avrebbe firmato il suo contratto con il Napoli proprio in questi minuti. Si attende, quindi solo l’annuncio ufficiale e il benvenuto del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Per il coreano accordo triennale con opzione per altri due anni a 2.5 milioni di euro a stagione. Nel contratto è presente anche una clausola da 45 milioni valida solo per l’estero.