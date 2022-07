SERIE A FEMMINILE – Darya Kravets neo calciatrice del Como Women

La società F.C. Como Women è lieta di annunciare l’arrivo della calciatrice Darya Kravets dalla Fiorentina.

Darya, difensore classe 1994, è nata a Donetsk in Ucraina. Dopo una prima parentesi nel ciclismo, ha iniziato a giocare a calcio a 14 anni, nella squadra femminile ucraina Lehenda Chernihiv.

Nel 2014 si è trasferita in Russia, per giocare nell’ FC Mordovia Saransk, squadra militante nella Russian Premier League. L’anno successivo è stata acquistata da un’altra squadra russa, l’FC Zorky Krasnogorsk. Conclusasi la parentesi in Russia, si è trasferita dapprima in Francia al Reims nel 2019 e poi in Italia alla Fiorentina nel 2021. Difensore titolare della nazionale Ucraina, vanta 18 presenze in Serie A femminile con la Fiorentina nella stagione scorsa.

“Sono molto emozionata e contenta di aver firmato per il Como Women. Ho già avuto modo di conoscere le nuove compagne e mi sto iniziando ad ambientare. Questa stagione sarà molto dura e difficile, ma ci stiamo allenando intensamente e vogliamo giocare un bel calcio. Personalmente vi assicuro che lavorerò duro per dimostrare chi sono.”

Il direttore generale Miro Keci ha così commentato li nuovo innesto in rosa: “Darya è una calciatrice navigata, che porterà esperienza ad una squadra dall’età media molto giovane. Ha già giocato in Serie A alla Fiorentina e ha militato anche in Francia, oltre ad essere il difensore centrale titolare della sua nazionale.”

Kravets ha già raggiunto le altre componenti della squadra al raduno di Ponte Lambro. Le ragazze giocheranno un’amichevole dal sapore di Serie A sabato 30 luglio al Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Infine, partiranno alla volta di Marilleva in Trentino-Alto Adige, località scelta per ospitare il ritiro pre-season del Como Women.

Fonte: Ufficio stampa Angelo Frusciante Como Women