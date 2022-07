RIVIVI LIVE – Formisano: “Le maglie saranno diverse, per gli abbonati, scontate del 20%”

Alla radio ufficiale del club, per il salottino azzurro, interviene Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSCN.

Le maglie – Anche quest’anno sono in collaborazione con Giorgio Armani. Ci sono 3 club inglesi che ci hanno chiesto come funziona il nostro Emporio e questa è una soddisfazione. Abbiamo presentato l’azzurra e la bianca, prima e seconda maglia, sono raffinate ed eleganti, il logo, in maniera piccola, è presente su tutto il tessuto. Non ci sarà solo la terza maglia, ma ce ne saranno altre. Per celebrare Natale, Halloween, tutti gli eventi della vita delle persone. Stiamo lavorando anche su una collezione per celebrare Diego. Il costo della maglia azzurra è 125 euro, come l’anno scorso.

Abbonamenti – Particolarmente articolata la campagna abbonamenti. Nella prossima settimana, i vecchi abbonati, potranno usufruire di agevolazioni famiglia. Premiare i tifosi storici e le famiglie. Queste sono le peculiarità di questa campagna abbonamenti. Sconto per le donne, e del 50% se vi sono degli Under 14. Differenziazione anche per i settori, inferiori e superiori, c’è una notevole forbice di differenza.

Disabili – La capienza è limitata, strutturalmente. Paga solo l’accompagnatore un biglietto di 5 euro, ma la capienza è limitata, circa 30 posti. E’ una questione strutturale, noi vorremo renderla più accogliente e numerosa.

Mini abbonamenti Champions – Possibilità per gli abbonati di prelazione e sconto in vista della Champions. Poi, vedremo il sorteggio cosa dice…



L’amichevole di stasera – Sul canale fb, quello ufficiale del calcio Napoli, la diretta partirà 45 minuti prima dell’ inizio della gara. Vedrete un nuovo modo di seguire una gara di calcio. Ospiti e non solo…

Allenamenti – Fino ad un massimo di 4 allenamenti, gli abbonati potranno vederli dal vivo al Maradona. In più, gli abbonati potranno acquistare la maglia con il 20 per cento di sconto.



Fidelity Card – E’ obbligatoria anche per gli Under 14, lo prevede la legge. La si può acquistare su TicketOne