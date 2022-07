Repubblica – Il West Ham accelera per Zielinski, nuovi incontri nei prossimi giorni

Il West Ham ha messo tra le sue priorità l’acquisto del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Al club partenopeo è già arrivata un’offerta ufficiale di 25 milioni, che però non bastano perchè De Laurentiis ne chiede 40 per il polacco. Stando a quanto scrive oggi Repubblica, il club di Premier, dopo l’acquisto di Scamacca sta accelerando per portare in Inghilterra anche il giocatore azzurro, ed è per questo che ci sarà un’accelerata nella trattativa con nuovi incontri nei prossimi giorni.