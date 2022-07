Novellino: “Non accetto la contestazione dei tifosi nei confronti di De Laurentiis”

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Come giudica la ricostruzione avvenuta in casa Napoli? “Non accetto la contestazione dei tifosi nei confronti di De Laurentiis. Accusano il presidente per diversi motivi, ma non ha sempre le colpe. Nonostante l’addio di Koulibaly, arriverà in azzurro un ottimo sostituto; la fase difensiva della squadra, composta dal nuovo arrivo Kim e gli altri calciatori, potrebbe ugualmente far bene. Osimhen è fantastico, anche Zielinski è bravo come trequartista. Il Napoli può sognare in grande quest’anno”.

Giudizio sugli allenamenti del Napoli basati sull’itensità del Napoli? Ti aspetti un atteggiamento aggressivo? “Sono convinto che il Napoli sarà molto aggressivo. È il nuovo modo d’impostazione delle squadre odierne. Inoltre, la rosa azzurra ha tanta qualità”.

Con quale spirito Spalletti cominciare la prossima stagione ad un anno di scadenza dal suo contratto? “L’allenatore deve soltanto pensare al campo e far bene. Nel sistema di gioco di Spalletti sono rilevanti gli esterni e il loro ruolo in campo. Ovviamente i tecnici non devono focalizzarsi sul rinnovo di contratto, ma dovrebbero soltanto tentare di costruire una squadra forte in grado di vincere i campionati. Il Napoli ha bisogno di motivazioni, punterà le prime posizioni in campionato”.