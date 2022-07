Napoli, rebus portieri: Kepa o Neto, ma il rinnovo di Meret è a rischio

Una volta sistemata la difesa il Napoli dovrà risolvere il rebus portieri: Meret ha un rinnovo di contratto che aspetta solo la sua firma, ma vuole garanzie tecniche e i nomi che girano come suo vice non lo convincono per il timore di essere relegato nuovamente in panchina. Ecco perché l’arrivo di Kepa (solo in prestito e con una compartecipazione maggiore del Chelsea al pagamento dell’ingaggio) potrebbe convincere Meret ad andare altrove, con il Torino pronto a inserirsi. Discorso diverso per Neto: come Kepa è ai margini al Barcellona e la destinazione Napoli non gli dispiacerebbe, anche se come semplice vice. In caso di addio di Meret e arrivo di Kepa il Napoli si troverebbe di fatto nella stesso situazione di partenza: trovare un vice per il portiere, che potrebbe essere Sirigu. Tuttavia, l’eventuale passaggio del portiere più costoso della storia del calcio in maglia partenopea potrebbe realizzarsi solo nelle battute finali di calciomercato.

Fonte: Il Mattino