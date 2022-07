Napoli e West Ham trattano, Zielinski non è ancora convinto

Il mercato del Napoli non è ancora finito in entrata ma anche in uscita. Su quest’ultima tematica c’è la questione Zielinski che ha nel West Ham il club interessato. La società londinese è disposta ad arrivare sui 36 milioni, bonus compresi al Napoli, ma c’è un ostacolo. Come riporta il Corriere dello Sport, il polacco vorrebbe un ingaggio monstre, ovvero sui 6 milioni, perchè con il club azzurro ne guadagna già 4 in tutto. Dovesse essere ceduto l’ex Udinese ed Empoli, si andrebbe dritti su Barak dell’Hellas Verona.

La Redazione