Napoli/Adana: la risposta dei tifosi al prezzo è evidente nei biglietti venduti. Le alternative

Risposta tiepida per la prima delle quattro amichevoli internazionali del Napoli allo stadio Patini di Castel di Sangro. Per la gara con l’Adana di questa sera (calcio d’inizio ore 20.30) sul sito Ticketone sono ancora tante le disponibilità per i distinti e la tribuna, il dato di ieri nel tardo pomeriggio era di circa 700 biglietti venduti rispetto ai 5mila posti messi a disposizione dal comune. Ad incidere, tra le possibili motivazioni, i prezzi alti (30 euro curve e distinti, 40 tribune) che hanno scoraggiato i tifosi. La partita sarà trasmessa in diretta tv in modalità pay per view al costo di 9,99 euro sulla pagina ufficiale Facebook del Napoli – con pre-partita che comincerà alle 19.45 – e sulla piattaforma satellitare Sky al canale 251. Previste le stesse modalità di diretta anche per le altre tre amichevoli contro Maiorca (31 luglio), Girona (3 agosto) ed Espanyol (6 agosto). Prosegue la sottoscrizione degli abbonamenti, fino al 31 luglio saranno i giorni dedicati solo agli abbonati della stagione 2019/20 che potranno decidere di confermare o meno il proprio posto. Anche in questo caso, secondo i primi dati, la risposta della città è stata tiepida.

Fonte: CdS