Miale: “La cosa che più ferisce è la divisione tra i tifosi del Napoli”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Peppe Miale, attore

“Io sono sempre e comunque ottimista. Attorno a Kim c’è fiducia e ci dobbiamo fidare. Siamo entrati in un’ottica corretta: prendere giocatori giovani con potenzialità importanti con la speranza che diventino giocatori da Napoli, come gli Hamsik, i Lavezzi…il tifoso dovrebbe essere più comprensivo. L’addio che mi ha ferito di più? Sono stati addii tutti dolorosi, mi affeziono ai giocatori, costa molto la distanza da Mertens, Koulibaly, Insigne e anche da Ghoulam. La cosa che più ferisce però è la divisione che in questo momento esiste tra i tifosi del Napoli, questa estremizzazione del concetto “pro e contro la società”. Dybala? Cercare Dybala è un errore, mi ritrovo più nell’idea Raspadori (che non si realizzerà) ma come concetto mi sembra più logico. Il Napoli deve fare di più e noi dobbiamo fare di più per il Napoli”.