Mario Rui e Juan Jesus parlano di Kim e Kvara

Mario Rui: «Ci danno per spacciati, per noi è uno stimolo, dimostreremo di poter essere competitivi. Olivera lo stiamo scoprendo e ci darà una grande mano, così come Kvara che ha grande talento. Osimhen? Secondo me non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Di Lorenzo capitano? E’ la persona giusta, per noi tutti è un esempio».

Mario Rui ha ringraziato i tifosi che l’hanno sempre sostenuto: «Non mi sono mai abbattuto quando arrivavano le critiche e ora fa piacere sentire e avvertire l’affetto della gente. Sono legatissimo a questa città».

Juan Jesus accoglie Kim: «E’ molto bravo a impostare, dovrà imparare in poco tempo. Con Koulibaly via mancherà un pezzo importante nello spogliatoio, ma abbiamo sempre fatto bene anche senza di lui. Obiettivi? Lotteremo per qualsiasi obiettivo, la società sta acquistando giocatori importanti» le sue parole a Sky.

Fonte: CdS