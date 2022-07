Luciano Spalletti: “Contento di Gaetano. Ecco perchè ho messo in campo Ambrosino”

Il Napoli pareggia per 2-2 contro l’Adana di Montella nei minuti finali ed evita la sconfitta. Buoni segnali della squadra, ancora alcuni aspetti da correggere. A fine gara su Radio Kiss Kiss le parole di mister Luciano Spalletti. “Contro l’Adana sono soddisfatto dalla prestazione della squadra, loro sono una squadra di guerrieri e sapevo che sarebbe stata difficile. L’importante è che non ci siamo fatti male. Peccato l’aver subito un paio di imbucate e le ingenuità sui calci di rigore. La formazione iniziale? Difficile che io legga i giornali, ma ad esempio in campo Gaetano ha fornito una buona prestazione, peccato che la squadra ci siamo innervositi. Kim? Il sudcoreano è un bravissimo calciatore e un ottimo ragazzo. Ha un grande fisico, una buona tecnica ed è molto disponibile. Tu gli dici una cosa, lui esegue. Si vede che viene un altro Paese, ha un grande rispetto per tutti. Infine ho messo in campo Ambrosino per premiarlo dopo l’ottima stagione nella Primavera”.

La Redazione