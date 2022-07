Kepa può essere un alleato per il Napoli nel ruolo di portiere

Dopo aver sistemato la questione del sostituto di Koulibaly, manca solo il twitter presidenziale per Kim, il Napoli continua la sua campagna acquisti estiva e si procede per il ruolo di portiere. Come riporta il Corriere dello Sport, in attesa di capire se ci sarà l’annuncio del rinnovo di Meret, due i nomi per quanto riguarda il guardiano della porta. Navas e Kepa sono tra i principali candidati per la prossima stagione, ma entrambi hanno un ingaggio alto. Difficile arrivare al costaricense del Psg, mentre per il portiere del Chelsea, due gli aspetti favorevoli. La voglia di riscatto dell’estremo difensore spagnolo e la possibilità della partecipazione del club inglese all’ingaggio. Ovviamente ci sono altri nomi come Trapp, Mignolet, Sirigu e non solo, ma per il momento l’affondo decisivo non è stato fatto.

La Redazione