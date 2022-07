Il West Ham insiste per Fabian e Zielinski: Giuntoli ha già scelto il sostituto

Continuano i sondaggi del West Ham per Fabian Ruiz e Zielinski: i due centrocampisti partenopei sono entrati da settimane nel mirino degli Hammers, ma per ora il Napoli fa muro. Tuttavia, se dall’Inghilterra dovessero arrivare offerte irrinunciabili, allora la società azzurra si siederebbe al tavolo delle trattative. In caso di addio di uno tra Fabian e Zielinksi o entrambi, Giuntoli ha individuato in Barak il sostituto.

Fonte: Il Mattino