(Grafico) Dal Napoli 2021/22 a quello di oggi. Due novità per Spalletti

In attesa che la rosa venga completata, il CdS, mostra i grafici delle formazioni della passata stagione e di quella che sta per iniziare. Lo scorso campionato mister Spalletti ha schierato in campo il 4-2-3-1, dove come trequartisti si alternavano Zielinski e Mertens. Con l’addio del belga, cambio del modulo, ovvero 4-3-3. Si cercherà più attacco alla profondità e coinvolgere gli esterni. Senza dimenticare che con l’arrivo di Mathias Olivera, sulla fascia sinistra, c’è un’alternativa in più a Mario Rui. Infine Kvaratskeila al posto di Insigne e il ballottaggio tra Politano e Lozano.

Fonte e grafico CdS