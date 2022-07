Gheysens, pres. Anversa, sicuro: “Mertens troverà un accordo con il Napoli. I saluti? Ecco perchè”

Paul Gheysens, presidente dell’Anversa, ha parlato ai microfoni di Nieuwsblad’, dopo che nei giorni scorsi l’ex attaccante del Napoli, Dries Mertens era stato associato al suo club, ma lui ha chiarito, in maniera sicura il suo pensiero. “Non abbiamo mai avuto contatti con Mertens, non c’è nulla di vero in quello che è stato scritto e detto – le parole di Gheysens riportate da ‘Nieuwsblad’ – Leggo di molti nomi accostati alla nostra squadra, ma di mercato si occupa il nostro direttore Overmars. Stiamo costruendo una buona squadra e abbiamo ancora un mese di tempo per completarla”.

Gheysens è poi andato oltre dando un proprio pronostico circa il futuro di Mertens, prevedendo una riappacificazione tra l’attaccante e De Laurentiis: “Mertens è un buon calciatore e un’ottima persona, ma al momento non è nei nostri piani. Il suo futuro? Dries è stato grande in Italia, ha una bella casa lì ed è ormai abituato a vivere lì. Penso che prima o poi troverà un accordo con il Napoli. Si sono già salutati? Penso che sia stato un modo per nascondere la trattativa…“.