Formisano: “Gli abbonati avranno uno sconto sulle maglie, tornerà la collezione Maradona”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Alesssandro Formisano, Head of Operations del Napoli, che ha parlato delle nuove maglie e della collaborazione con EA7: “Abbiamo svelato solo le prime due, azzurre e bianche. Non ci sarà solo la terza, arriveremo a molte altre maglie che celebreranno il Natale, Halloween e tanti momenti della vita delle persone. Se il calcio è una fede incrollabile, allora è giusto che la squadra ti accompagni in tanti momenti della vita e dell’anno. C’è anche una collezione per celebrare Diego“. Formisano ha anticipato che la squadra si allenerà nell’impianto di Fuorigrotta in più di un’occasione e gli abbonati potranno assistervi gratuitamente, mentre potranno sfruttare anche uno sconto del 20% per l’acquisto delle nuove maglie. Infine, ha parlato della partenrship con Armani: “Le nuove maglie sono realizzate in collaborazione con EA7. Siamo l’unica squadra di calcio al mondo che ha come sponsor lo stilista più amato. Posso dire che tre club inglesi mi hanno scritto negli ultimi mesi per capire come funziona questo accordo con EA7 perché vorrebbero andare in questa direzione. La prima e la seconda maglia sono caratterizzate da questo stile elegante e raffinato scevro di inutili dettagli impreziosite da una stampa over del nostro logo in misura piccola presente su tutto il tessuto azzurro“.

Fonte: Corriere dello Sport