F. De Core, direttore ‘Il Mattino’: “Manca poco alla partenza, sarà il campo a decidere”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino: “De Laurentiis ci sa fare con gli effetti speciali, avesse preso Dybala avrebbe fatto qualcosa di importante anche lui con la presentazione. Sarebbe stato un grande colpo, avrebbe acceso sicuramente l’entusiasmo dei tifosi del Napoli così come ha già fatto con quelli della Roma. Alle griglie di partenza credo molto poco, sarà il campo a decidere.

Vediamo le difficoltà che ha il Milan campione in carica che dovrà presentarsi in Champions meglio rispetto allo scorso anno. Il mercato è stato anomalo, i colpi più importanti sono stati a parametro zero: la Roma ha preso Dybala e Matic a zero, la Juve lo stesso con Pogba e Di Maria, l’Inter con Mkhytarian. Il vero colpo è stato Bremer alla Juventus come sborso economico e i bianconeri mi sembrano ben rafforzati e in parte favoriti per il prossimo anno.”

Fonte: Radio Punto Nuovo