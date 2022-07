F. De Core, direttore ‘Il Mattino’: “La speranza che può essere un trascinatore per gli azzurri”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino: “ Il Napoli ha perso i giocatori più importanti, anche se l’apporto di Insigne e Mertens lo scorso anno è stato meno incisivo rispetto alle annate passate. Importante l’addio di Koulibaly, però si parla molto bene di Kim. Con la speranza che Osimhen abbia al suo terzo anno a Napoli la carica giusta per rendere in maniera costante.

Può essere un trascinatore per la zona scudetto/Champions. I voti li daremo alla fine, sarebbe ingiusto. Certo, senza Insigne, Mertens, Koulibaly e con Ostigard, Kvara, Kim e Olivera si ritrova con giocatori non altisonanti ma che potrebbero essere delle sorprese. Non va dimenticato cosa ha già il Napoli, come i vari Fabián e Zielinski. Il fatto che il Napoli cerchi un portiere di esperienza internazionale può essere una questione di crescita anche per Meret. I portieri maturano ad un’età diversa. Accanto a un Navas, a un Kepa, un Neto può diventare ugualmente il portiere del futuro del Napoli”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo