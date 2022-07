EURO CALCIO FEMMINILE – Inghilterra-Svezia 4-0, le britanniche calano il poker e volano in finale

Ieri sera a Sheffield si è giocata la prima semifinale degli Europei femminili, tra l’Inghilterra e la Svezia. Le scandinave partono forte, colpiscono la traversa con Blackstenius e sembrano in controllo della gara. Le britanniche, però trovano il giusto equilibrio e al primo affondo passa in vantaggio. Cross di Bronze, stop e tiro nell’angolo di Mead. Ad inizio ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa del numero 3 Bronze, neo acquisto del Barcellona ed è 2-0. Le padroni di casa dominano e colpiscono la traversa con Hemp. Entra in campo Alessia Russo e segna con un colpo di tacco per il tris delle “leonesse” inglesi. Nel finale arriva la quarta marcatura con il pallonetto di Kirby, male stavolta il portiere della Svezia Lindhal. L’Inghilterra va in finale e attenderà la vincente tra Germania e Francia.

INGHILTERRA-SVEZIA 4-0

34’ Mead, 48’ Bronze, 68’ Russo, 77’ Kirby

INGHILTERRA (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly (87’ Greenwood); Stanway (87’ Scott), Walsh; Mead (86’ Kelly), Kirby (79’ Toone), Hemp; White (57’ Russo). All. Sarina Wiegman

SVEZIA (4-2-3-1): Lindahl; Ilestedt (55’ Andersson), Sembrant (76’ Bennison), Eriksson, Glas; Angeldal (52’ Seger), Bjorn; Jakobsson (52’ Kaneryd), Asllani, Rolfo; Blackstenius (76’ Hurtig). All. Gerhardsson

