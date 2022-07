A Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “40 milioni per Zienlinski? Sono di parte e non lo darei mai via perchè questi giocatori mi piacciono molto. Ha nella postura la sua arma migliore perché nel momento in cui riceve palla è già girato non ha bisogno del compagno per superare l’uomo. Però, avendo in rosa Fabian, di fronte a 40 milioni, il Napoli potrebbe cederlo.”

Fonte: Radio Marte